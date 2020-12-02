Подожгла и перекрестила: жительница Челябинска устроила ритуал на мусорной площадке

Кадр с видео камеры ЦКС

В Челябинске женщина устроила огненный ритуал на площадке для мусора. Ранним утром она подошла к контейнеру, достала из пакета тряпку, похожую на занавеску, бросила ее и подожгла. Когда разгорелось пламя, она бросила какой-то предмет и ушла. Перед уходом женщина перекрестила контейнер.

Необычное действо попало на видео — камеры начали устанавливать возле контейнерных площадок. Это помогает выследить вандалов и другие нарушения, а также решать спорные моменты по вывозу мусора.

— Что именно уничтожала жительница города в мусорном баке неизвестно. Но по факту умышленного поджога ЦКС направляет заявление в правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

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