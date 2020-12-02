Детей изолировали из-за контакта с заболевшим коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области из-за COVID-19 изолирован один класс. Как сообщили в региональном Минздраве в среду, 2 декабря, речь идет об учениках одной из школ Снежинска.

— Детей отправили на самоизоляцию по предписанию Федерального медико-биологического агентства, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования и науки Челябинской области Светлана Платонова. — Они не болеют, но контактировали с заболевшим COVID-19, поэтому их изолировали. При этом на прошлой неделе изолированных классов в Снежинске было 12, а остался всего один. Остальные уже получили подтверждение, что здоровы и приступили к учебе в очном режиме.

В ведомстве подчеркивают, что закрытых на карантин классов из-за COVID-19 в регионе нет, речь идет только об изоляции. Разница в количестве заболевших: на карантин отправляют, когда их число превышает более 20% обучающихся. Пока такие цифры в регионе фиксируют только по случаям ОРВИ.

— На сегодняшний день в Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыты 112 классов в 57 школах, и это обычный сезонный показатель, — говорит Светлана Платонова. — Полностью на карантин по ОРВИ закрыта школа №9 в Чебаркуле. Там учатся всего 205 человек, поэтому им проще полностью уйти на карантин. Вчера классов было поменьше, небольшой рост есть. Но это нормально для ситуации с ОРВИ.

На больничном по разным причинам (в том числе, по уходу за заболевшими детьми) в регионе — 1973 учителя. От общего числа педагогов школ в Челябинской области — это около 6,5%. На прошлой неделе, для сравнения, их было 2115 человек.

В целом на больничном на сегодняшний день находятся около 6,8% всех педагогов, включая работников школ, техникумов, колледжей и детских садов. В Минобре говорят, что этот показатель еще на прошлой неделе был больше — около 7% от общего количества.

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