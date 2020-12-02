В центре Челябинска из-за пожара в школе эвакуировали детей

Улица Елькина, 78. Фото: Читатель КП-Челябинск

Из школы №98 на улице Елькина, 78 в Челябинске эвакуировали учеников из-за возгорания на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.

Оказывается, горели листы бумаги в ведре для мусора. Учителя сбили пламя огнетушителем до приезда пожарных, но из-за дыма детей вывели на первый этаж. А прибывшие на место сотрудники МЧС окончательно потушили очаг горения.

Причиной пожара могла стать неосторожная шалость. К счастью, из-за этого никто не пострадал. Вычислением виновных занялись сотрудники полиции.

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