В Копейске молодые люди избили травматолога

В Копейске молодые люди напали на врача. Фото: vk.com/Копейск | Чёрный Список

В ночь на 2 декабря в горбольнице №1 Копейска двое неизвестных избили травматолога. Информацию о драке подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Между врачом и двумя молодыми людьми (примерно 17-20 лет) возник конфликт. Словесная перепалка переросла в мелкую потасовку, нападавшие пару раз ударили травматолога. О серьезности травм судить сложно, но здоровью врача ничего не угрожает. Однако если повреждения будут значительными, на хулиганов заведут угольное дело.

Сейчас полицейские Копейска разыскивают подозреваемых. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: vk.com/Копейск | Чёрный Список

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