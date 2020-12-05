В одном из садиков в Челябинске объявили карантин по пневмонии

Объявление о карантине появилось в группах садика №457 Фото: Мария ЛЕНЦ

Родителей детского сада №457 в Челябинске всполошило объявление о том, что с 26 ноября до 9 декабря объявлен карантин по пневмонии.

— В группе нам сказали, что введен карантин во всем садике и попросили строго соблюдать масочный режим. При этом все группы работают, то есть мы можем водить туда детей, — сообщила мама одного из воспитанников детского сада. — Сообщили, что заболел один из сотрудников. Успокоили только, что во время нахождения в садике работник, как и все, был в маске.

Обычно карантин по пневмонии в учебных учреждениях объявляют по предписанию Роспотребнадзора, если заболевают 20% воспитанников или больше двух детей в группе.

— Предписания Роспотребнадзора нет. Появилась информация, что заболел один сотрудник, потому мы решили перестраховаться и ввели карантинные мероприятия, — сообщила и.о. заведующей МБДОУ №457 Елена Мацкив. — Со слов сотрудника, у нее пневмония. Мы и так постоянно проводим дезинфекцию помещений, работают рециркуляторы, ношение масок обязательно, мы развели потоки людей.

Информацию подтвердили в Комитете по делам образования Челябинска.

Как ранее сообщала замминистра образования Елена Коузова, заболеваемость среди детей и педагогического состава региона (включая дошкольное образование) не растет. По данным на 30 ноября, она не превышает 6,8%. Среди педагогов — 7%.

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