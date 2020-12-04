На М-5 в Челябинской области перекроют движение

Движение на М-5 в Челябинской обалсти остановят на полчаса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 1589 км (в районе города Сим) трассы М-5 перекроют движение в субботу, 5 декабря, с 23:30 до 0:00. Там будут устанавливать П-образную опору с площадкой для интеллектуальной транспортной системы (табло переменной информации), сообщает Упрдор «Южный Урал».

Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрута. Также за помощью можно обратиться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

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