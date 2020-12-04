На аэродроме челябинского аэропорта появится новое светосигнальное оборудование

Фото: пресс-служба международного аэропорта «Челябинск»

На взлетно-посадочной полосе челябинского аэропорта начались пуско-наладочные работы светосигнального оборудования. За функционирование огней высокой интенсивности отвечает АО «Центродорстрой».

— Данные мероприятия проходят с целью оснащения аэродрома светосигнальным оборудованием для точного захода на посадку по III А категории ИКАО с магнитного курса посадки 270 градусов, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Установку оборудования закончат через две недели. После тестирования и оформления разрешающих документов объект передадут АО «Челябинское авиапредприятие».

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