Внимательно читайте инструкцию по уходу за пуховиком Фото: ИВАНОВА Диана

В Челябинскую область пришла настоящая зима. На этой неделе даже отменяли занятия у школьников. Если вы дотянули до последнего и до сих пор не утеплились, эта статья для вас!

— Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, может снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19, поэтому очень важно одеваться по погоде, — отмечают в Роспотребнадзоре.

Региональный Роспотребнадзор выпустил инструкцию, как выбрать пуховик. В первую очередь обратите внимание на простежку: чем больше ее площадь, тем меньше вероятность того, что пух будет опускаться. Наполнитель должен быть чистым, без постороннего запаха, равномерно распределенным по всему изделию. Обращайте внимание на то, как он прошит. Машинная строчка должна быть одинаковой частоты.

Чтобы пуховки грел и радовал вас как можно дольше, обратите внимание на маркировку, в ней указано, как стирать и ухаживать за изделием. Важно, на каком режиме его стирать: ручном или машинном. Отжим для таких изделий должен быть ослабленным, для предотвращения повреждения верхней ткани. Важно помнить, что в зависимости от ткани (в том числе и цвета) на изделии могут оставаться разводы и затеки.

— После стирки изделие обязательно нужно отжать. Если пуховик повесить сушиться мокрым, то после нескольких дней сушки, он может деформироваться под тяжестью собственного веса. Просушивать пуховики необходимо очень тщательно. Перьевое наполнение, при недостаточной сушке, может начать разлагаться. Если это уже произошло, пуховик приобретает неприятный запах, — отмечают в Роспотребнадзоре.

Стирать сложно, но, как правило, сдавать пуховики в химчистку нельзя. Чаще всего они не выдерживают взаимодействия с химсредствами и растворителями.

Инфографика с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

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