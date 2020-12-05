В Челябинске двое молодых врачей умерли от коронавируса

Коллеги отзываются об умерших врачах как о хороших специалистах и наставниках Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сразу два врача умерли от ковидной пневмонии в Челябинске за минувшие сутки. Обоим было по 38 лет. Это анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии горбольницы №8. Врач проработал в медицине 19 лет.

— В медучреждении вспоминают его как настоящего профессионала своего дела, наставника для молодых врачей, а для всего отделения — друг, отзывчивый коллега и замечательный человек, — рассказали в минздраве.

Еще один умерший — врач-гинеколог Областной больницы. В 2009 году он окончил медицинскую академию и через три года устроился в ЧОДКБ. За время работы успел себя хорошо зарекомендовать, пользовался авторитетом и заслуженным уважением среди коллег и пациентов.

Также сегодня стало известно о смерти 58-летней фельдшера из поселка Дружный Кунашакского района Зульфиды Казыхановой.

— Всю свою трудовую деятельность (38 лет стажа) отдала служению охране здоровья населения, работала фельдшером ФАП, фельдшером скорой помощи, последнее время работала фельдшером терапевтического кабинета, оказывая медицинскую помощь населению всего Урукульского поселения (10 деревень). Ее всегда отличали жизнелюбие, оптимизм, отзывчивость и ответственность, — пишет районная газета «Знамя труда».

КП-Челябинск направил запрос в Минздрав, чтобы уточнить причину смерти Зульфиды Казыхановой.

ОБНОВЛЕНО

В пресс-службе министерства здравоохранения прокомментировали, что по предварительной информации Зульфида Казыханова умерла от коронавируса. Это произошло несколько дней назад.

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