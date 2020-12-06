Девушка начала встречаться с арт-дилером после расставания с Брэдли Купером Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уроженка Челябинской области Ирина Шейк рассталась со своим бойфрендом Вито Шнабеле, который занимается продажей произведений искусства. Об этом сообщает издание Daily Mail. Папарацци удалось заснять холодную встречу пары, когда Ирина вышла на прогулку с дочерью. Она демонстративно прошла мимо Вито, не обронив ни слова.

С 33-летним арт-дилером Ирина Шейк начала встречаться после расставания с Брэдли Купером. Сам Вито довольно часто начинает отношения с девушками, недавно пережившими разрыв в предыдущих отношениях. Раньше он встречался с Деми Мур, разводившейся с Эштоном Кутчером, и Эмбер Херд, расставшейся с миллиардером Илоном Маском.

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