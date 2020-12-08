Прокуратура обязала главу Карталов отремонтировать крышу аварийного дома

У дома нет даже управляющей компании. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Жители многоквартирного дома в Карталах Челябинской области пожаловались на дырявую крышу. Прокуратура провела проверку и нашла нарушения.

— Собственники помещений не выбрали способ управления многоквартирным домом. Поэтому управление им фактически не осуществлялось, — прокомментировали в региональной прокуратуре.

Как разъяснили в прокуратуре, органы мстного самоуправления должны были провести конкурс и выбрать управляющую компании. Но этого не сделали. В связи с этим главе Карталинского муниципального района внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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