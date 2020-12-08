В Челябинской области «Магниту», «Пятерочке» и «Монетке» запретили открывать новые магазины

УФАС запретило популярным торговым сетям открывать новые магазины в муниципалитетах Челябинской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три торговых сети заняли больше четверти рынка в двух муниципалитетах Челябинской области. Речь идет о «Пятерочке» и «Монетке» в Локомотивном городском округе и «Магните» в Южноуральском городском округе. Эту информацию региональное УФАС обещало передать главам муниципалитетов, чтобы те пресекли появление новых магазинов.

Поданным антимонопольной службы, лидирующие позиции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Челябинской области занимают «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и «Красное и Белое».

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