Вахтовик из Челябинска устроил дебош в аэропорту Новосибирска

Мужчина продолжил дебоширить в отделе полиции Фото: кадр с видео

Установлено, что 33-летний житель Челябинской области работал в Новосибирске вахтовым методом и направлялся домой. Ожидая вылета, он изрядно выпил и начал оскорблять других пассажиров, ожидавших вылета в «стерильной зоне». Дебошира заметили сотрудники транспортной полиции.

— В помещении отдела полиции он стал оскорблять сотрудников, находившихся при выполнении служебных обязанностей. На неоднократные требования прекратить противоправные действия мужчина реагировал агрессивно, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

На вахтовика составили протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП), но, поскольку он устроил дебош в отделе полиции, на его завели дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (318 УК).

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