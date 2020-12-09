В минздраве рассказали, почему скорая не приехала к 6-летнему мальчику в Челябинской области

По словам родных, к ребенку не поехала скорая, потому что не было свободных бригад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магнитогорске сотрудники ГИБДД спасли 6-летнего мальчика, у которого близкие заподозрили аппендицит. По словам родных, к ребенку не поехала скорая, потому что не было свободных бригад. Родителям пришлось самим везти сына ночью из села Фершампенуаз в больницу Магнитогорска. На незнакомой дороге семья заблудилась.

Тогда водитель остановился у дежуривших на дороге инспекторов ДПС и попросил помощи. Сотрудники ГИБДД бросили пост и с мигалками сопроводили семью в больницу.

В региональном минздраве выяснили, почему возникла такая ситуация. Оказалось, все было немного иначе.

— Ребенок был осмотрен дежурным врачом в больнице Фершампенуаза. Предварительный диагноз — кишечная инфекция. Далее пациент получил направление в «Центр охраны материнства и детства» г. Магнитогорск на дополнительный осмотр. Родители отказались от скорой помощи, сказав, что быстрее доехать до больницы на личном автотранспорте, — рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Сейчас мальчик дома, с ним все в порядке.

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