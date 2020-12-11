Во время строительства новой инфекционки под Челябинском заразились больше 200 человек

На стройке трудились до 800 рабочих. Фото: Минздравствуйте / Telegram.com

В Челябинской области во время строительства новой инфекционной больницы заразились около 200-250 рабочих. Об этом министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин сообщил на брифинге, комментируя как отразилась ситуация с распространением коронавируса на строительную отрасль. При этом в ведомстве настаивают, что речи о вспышке COVID-19 не идет.

Виктор Тупикин отметил, что в период пандемии отмечен высокий уровень заболеваемости в различных строительных компаниях. Чем именно болеют люди, министр не уточнил.

— Просто приведу пример всем известной инфекционной больницы, которую строили в короткий период, — сказал Виктор Тупикин. — Где-то в середине сентября – начале октября, когда довольно усиленно шла работа на стройке, на которой в этот момент трудились до 800 человек, порядка 200-250 человек заразились. Темпы строительства были снижены, пока произошла передислокация рабочей силы, заключение новых контактов с людьми, бригад и так далее.

В пресс-службе Минстроя уточнили, что речи о вспышке COVID-19 не идет.

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