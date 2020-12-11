Власти рассказали, появились ли случаи гриппа в Челябинской области

Обычно в регионе грипп появлялся к концу ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт заявила, что в регионе до сих пор не зафиксировано ни одного случая гриппа. В связи с этим школьные классы на карантин не уходят.

— Мы пока не фиксировали случаев гриппа, только парагрипп, — сообщила Ирина Гехт. — У нас увеличился и процент привитых педагогов и детей.

Обычно в регионе грипп появляется к концу ноября, а эпидемия ОРВИ и гриппа может начаться к концу января, когда южноуральцы выходят праздников. Пока никаких прогнозов на эпидемию в правительстве не дают.

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