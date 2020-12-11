Сколько жителей Челябинской области сделали прививку от коронавируса

В регионе используют вакцину "Спутник V" Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сегодня на брифинге по ситуации с коронавирусом замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, сколько южноуральцев привились от короновируса.

— От ковида привиты более 700 человек, — заявила Ирина Гехт. — Это медики, педагоги, полиция и волонтеры.

Она также добавила, что в ближайшее время регион получит еще 2000 доз. Возможно, даже сегодня. После этого они распределятся по 69 медицинским организациям, а заниматься вакцинацией будут 202 сотрудника. Есть вероятность, что дополнительная поставка будет в январе, поскольку вакцина состоит из двух частей.

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