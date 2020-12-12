Был без кресла и не пристегнут: младенец пострадал в аварии в Челябинске

Ребенка везли на переднем сидении без кресла и ремней. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

В Челябинске в аварию попала машина, в которой везли маленького ребенка на переднем сидении. Он был без кресла и не пристегнут ремнями. Авария произошла ночью 11 декабря в 2:30 на улице Сухомесовская напротив дома 29.

— 39-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управление и наехал на бетонный столбик, — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска. — В результате происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир 2020 года рождения. Он находится на переднем пассажирском сиденье, перевозился без использования детского удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности.

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