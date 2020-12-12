В Челябинске маршрутный ПАЗ сбил девочку и поехал дальше

Водитель маршрутки утверждает, что ехал на желтый. Фото: 1Obl.ru

Вечером в субботу, 12 декабря, на улице Новороссийской, в районе ДК ЧТПЗ, маршрутный ПАЗ №218 сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по зебре.

— По предварительным данным, девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Ребенок госпитализирован. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства выясняются, — прокомментировали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Обновлено.

По словам пассажиров, находящихся в маршрутке, они услышали звук удара, ПАЗик занесло, водитель выругался на ребятишек и поехал дальше. Но внимательные горожане заметили, что девочка осталась лежать на дороге и заставили водителя остановиться. Девочка была без сознания.

Сам маршрутчик утверждает, что ехал на желтый.

В момент ДТП на дороге была еще одна девочка — возможно, подружка пострадавшей. Она поспешила убежать во двор, вероятно от испуга.

Сейчас родственники ищут очевидцев аварии. Особенно нужны записи с видеорегистраторов. Телефон бабушки: 8-909-079-80-70 (Наталья), также вы можете прислать видео в редакцию КП-Челябинск kpchel@phkp.ru.

Девочка была без сознания. Фото: 1Obl.ru

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