Бабушка писала жизненные истории под красивыми фотографиями Фото: instagram.com/raisa_90years_old

Сегодня стало известно, что умерла Раиса Гладских из Магнитогорска, звезда «Инстаграм». По словам ее внучки Елены, в ноябре бабушка заболела коронавирусом, из-за которого развилась пневмония.

— Она практически задохнулась из-за поражения легких, — рассказал КП-Челябинск Елена Гладских.

За жизнью бабушки в Instagram следили более 14 тыс. пользователей. Аудиторию мгновенно привлекли красивые фотографии и жизненные истории от Раисы. Она активно отвечала на комментарии своих подписчиков, а после обрушившейся славы ее даже звали на «Давай поженимся».

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