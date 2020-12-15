Челябинка лишилась дорогого кроссовера из-за долгов

А автосалоне такой автомобиль стоит от 3,5 млн рублей. Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области

Автоледи пришлось расстаться с дорогим кроссовером за долги по налогам и коммуналке на сумму 320 тыс. рублей. Судебные приставы нашли Aidi Q5 должницы на парковке возле ее дома. Вечером в пятнице, 11 декабря, за автомобилем прибыл эвакуатор.

— В ходе арестных мероприятий на связь с судебными приставами вышел муж должницы. Позже, после разговора, он добровольно привез документы на машину и ключи, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Машину опечатали прямо во дворе. Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области

Уже в понедельник, 14 декабря, женщина оплатила долги и прибежала к приставам с документами. Но машину вернут как только средства поступят на счета налоговой и коммунальщиков.

Машину вернут после того, как деньги поступят на счет. Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области

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