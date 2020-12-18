Власти Челябинска эвакуировали брошенный возле больницы микроавтобус, долгое время мешавший проезду

Мэрия продолжает вывозить так называемый автохлам Фото: администрация Челябинска

Сегодня в Челябинске эвакуировали микроавтобус, который долгое время одиноко стоял возле Больницы скорой помощи и мешал проезду. Хозяева бросили Renault Trafic с номерами Республики Карелии так давно, что у него уже спустились колеса, а некоторые стекла оказались выбитыми. Всеми забытый автомобиль покрылся слоем снега, а вандалы даже нарисовали граффити на его двери. Теперь его приютят на специальной стоянке.

— Улица на этом участке достаточно узкая, при этом с приличным трафиком. Здесь множество многоквартирных домов, подъездные пути к крупному медицинскому учреждению. А с наступлением зимы брошенные автомобили мешают и работе дорожников, техника просто не может вычистить снег, — рассказал начальник Управления развития и благоустройства городской среды города Челябинска Антон Алексеев.

Хозяин забыл о своем микроавтобусе Фото: администрация Челябинска

Собственнику микроавтобуса давалось 30 дней на то, чтобы самостоятельно забрать свою машину, но он этого не сделал. Теперь у него есть возможность вернуть автомобиль со специальной стоянки, но сначала придется раскошелиться на 5 тыс. рублей, чтобы покрыть затраты администрации на эвакуацию и хранение транспорта. Если этого не произойдет, автобус перейдет в собственность мэрии, а потом утилизируется.

С начала осени челябинцы более 500 раз сообщали о брошенных автомобилях, часть которых пришлось также «насильно» эвакуировать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru