Вадима Германа обвиняют в превышении полномочий. Фото: Вадим Герман/vk.com

Вице-мэра Троицка по коммунальному хозяйству Вадима Германа, задержанного ранее по обвинению в превышении должностных полномочий, заключили под стражу до 22 января. Эту информацию в пятницу, 18 декабря, корреспонденту КП-Челябинск подтвердила помощник главы Троицка Екатерина Брунцова.

— Информацию подтверждаю, Вадим Герман заключен под стражу до 22 января, — сказала Екатерина Брунцова.

О задержании чиновника стало известно 15 декабря. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.

По предварительным данным, в 2019 году Вадим Герман незаконно сдал в аренду имущество ЗАО «Теплосервис», установленное в здании центральных тепловых пунктов. Ущерб, нанесенный организации, оценили более чем в девять миллионов рублей.

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