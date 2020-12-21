Неизвестные взломали Instagram губернатора Курганской области Вадима Шумкова

Фото: instagram.com/shumkov_vm

Накануне в социальной сети Instagram взломали аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Информацию об этом сообщил модератор его страницы, уже постфактум.

— В связи со взломом данного аккаунта с него могли быть направлены сообщения или комментарии некорректного содержания. В настоящее время пароль замене н, доступ восстановлен. Приносим свои извинения, — сообщил в публикации модератор аккаунта.

Кому понадобилось взламывать аккаунт губернатора — пока неизвестно. По словам некоторых пользователей, вчера от его имени публиковались некорректные комментарии в адрес одного из курганских оппозиционеров. Вадим Шумков славится своей активностью в социальных сетях, за один день в его аккаунте порой появляются сразу несколько постов. Он не только отчитывается о проделанной работе, но и предостерегает курганцев, например, от телефонных мошенников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru