Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Губернатор Челябинской области и глава Саткинского района вошли в состав Госсовет России

Александр Глазков стал одним из первых руководителей муниципалитетов, вошедших в Госсовет
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Алексей Текслер стал членом Госсовета

Алексей Текслер стал членом Госсовета

Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Теклсер и глава Саткинского района Александр Глазков стали членами Государственного Совета Российской Федерации. Соотвествующий указ подписал Владимир Путин. Александр Глазков стал одним из первых руководителей муниципалитетов, которые вошли в Госсовет, отметили в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер останется на посту руководителя комиссии по направлению «Экономика и финансы». Ранее это была рабочая группа. Также губернатор Челябинской области входит в состав Президиума Госсовета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru