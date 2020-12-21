Губернатор Челябинской области и глава Саткинского района вошли в состав Госсовет России

Алексей Текслер стал членом Госсовета Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Теклсер и глава Саткинского района Александр Глазков стали членами Государственного Совета Российской Федерации. Соотвествующий указ подписал Владимир Путин. Александр Глазков стал одним из первых руководителей муниципалитетов, которые вошли в Госсовет, отметили в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер останется на посту руководителя комиссии по направлению «Экономика и финансы». Ранее это была рабочая группа. Также губернатор Челябинской области входит в состав Президиума Госсовета.

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