В Челябинской области на опоре линии электропередач погибла сова

Сова погибла на ЛЭП. Фото: vk.com/Птицы Челябинской области Егор Попов

На Северо-западе Челябинской области сова стала жертвой ЛЭП, не оборудованной птицезащитным устройством. Любители диких птиц обвиняют электриков в нарушении природоохранного законодательства.

— Но это еще требуется доказать. Нет ни одного заинтересованного государственного органа, который бы хоть что-то делал для предотвращения таких случаев. И по какой-то необъяснимой причине этим должны заниматься не те, кому за это платят зарплату из наших налогов, а простые граждане — то есть мы с вами, — пожаловался подписчик группы «Птицы Челябинской области» Евгений Попов.

Фото: vk.com/Птицы Челябинской области Егор Попов

Чтобы доказать нарушение, нужно вызвать эксперта из министерства экологии, который зафиксирует смерть птицы. Потом животное необходимо передать на экспертизу, для уточнения причины смерти. Но как защитники птиц будут доставать сову с такой высоты, непонятно.

— Отгадайте, кто должен снять птицу с опасной линии? Конечно же мы с вами, так как специалист министерства этим не занимается, а электрикам, обычно, некогда. А если птица не снята и не передана на экспертизу, то и разбираться не в чем, — добавил Евгений Попов.

Южноуралец предполагает, что после его гневного поста, электрики все-таки снимут птицу, но только чтобы скрыть нарушение.

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