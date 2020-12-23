Суд обязал МУП ПОВВ реконструировать дурно пахнущие очистные на въезде в Челябинск

Фото: rpn.gov.ru

1,1 млрд рублей — в такую сумму суд оценил вред, нанесенный природе из-за неисправных очистных на въезде в Челябинске. Еще 6,3 млрд рублей придется потратить на реконструкцию очистных. Такое решение вынес Арбитраж по иску Росприроднадзора к МУП ПОВВ (отвечает за холодное водоснабжение и водоотведение в городе).

— Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких показателей качества воды. Внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, создающих негативную оценку населения о качестве атмосферного воздуха, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод, создаст условия для самовосстановления экосистемы реки Миасс, — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Каждый житель Челябинска или гость города, въезжающий со стороны Екатеринбурга, знает — на довольно большом участке дороги можно ехать только зажав нос. Это пахнут очистные сооружения. В прошлом году даже губернатор Челябинской области во время поездки в Металлургический район поморщился и поручил решить застарелую проблему.

После этого в мэрии заявили оперативном решении проблемы — запуске опрыскивателя для нейтрализации запаха фекалий. «Освежитель» распыляют на иловых и песковых площадках и прилегающих участках. Но его действия хватает только на несколько часов и приходится «пшикать» снова.

Показать чудо-реагент и сами очистные наотрез отказываются, дескать объект режимный и чуть что — пахнуть будет не только в Металлургическом районе.

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