Южноуральским пенсионерам с 1 января 2021 года поднимут выплаты. Рассказываем, кому ждать повышения.— С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%, — сообщили в региональном ПФР. — В Челябинской области январская индексация коснется 748,7 тыс. неработающих пенсионеров, и в результате повышения средний размер пенсии составит 16 863,2 руб.Вырастет стоимость пенсионного балла до 98,86 рублей, а фиксированная часть — до 6 044,48. Как уточнили в ПФР, размер пенсии увеличится у каждого индивидуально, в зависимости от стажа и накопленных пенсионных баллов. К примеру, если страховая пенсия неработающего гражданина за декабрь 2020 года составляет 14 900 руб., после индексации она увеличится на 938,7 руб. и составит 15 838,7 руб.Пенсии южноуральцев, которые уволятся в течение 2021 года, также увеличат на прошедшие ранее индексации.С 1 января в Челябинской области вырастет прожиточный минимум пенсионера до 9 794 рублей. Этот показатель важен для расчета пенсии и других выплат. Так, если доход пенсионера ниже этой суммы — ему положена федеральная социальная доплата. Как рассказали в ПФР, пенсию сначала доведут до прожиточного минимума в 9 794 рублей, а потом индексируют на 6,3%.Доставка пенсий в январе 2021 года начнется 4 января по графику работы Почты России. С этого же дня начнут приносить пенсию альтернативные доставочные организации, которые обслуживают Металлургический, Курчатовский и Тракторозаводский районы Челябинска. Пенсионеры, которые получают выплаты на счет в банке, в январе 2021 года получат пенсии в обычные для себя даты, без каких-либо переносов в связи с праздниками.По прогнозу с 1 февраля индексация ждет получателей льготной пенсии (ветераны, инвалиды) на 3,8%. С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии (для тех, у кого небольшой стаж и мало пенсионных баллов) – на 2,6%.К тому же в правительстве сейчас активно обсуждается возвращение индексации для работающих пенсионеров. Но окончательное решение пока не принято.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru