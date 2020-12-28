В новогодние праздники общественный транспорт Челябинска поменяет график движения. Управление транспорта Челябинска опубликовало информацию о работе автобусов, трамваем и троллейбусов.31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи работают по обычному графику. Автобусы частных перевозчиков перестанут ездить в 22:00.— Запущен дополнительный рейс автобуса №64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал» с отправлением от автобусного парка в 22:35, 23:30, от железнодорожного вокзала — в 23:30, 00:30, — сообщили в Управлении транспорта Челябинска.С 1 по 10 января автобусы работают по расписанию выходного дня. Особый график у маршрутов № 16 «ЧМК — ЮУрГУ», № 33 «Железнодорожный вокзал — Челябрыба», № 48 «Теплотехнический институт — пос. Керамический».Троллейбусы и трамваи будут работать с увеличенным интервалом движения. 1 января трамваи будут ездить в объеме 80% от расписания выходного дня, троллейбусы — 50%, 2 января — троллейбусы в объеме 80%, троллейбусы — 70%.С 3 января 2021 года маршруты городского электрического транспорта работают по расписанию выходного дня.Подробное расписание городского транспорта размещено на сайте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru