Сегодня вечером, 28 декабря, на трассе в Каслинском районе пожилой водитель легковушки столкнулся с грузовиком. От полученных травм пенсионер скончался на месте. О трагедии сообщили в ГИБДД Челябинской области.— В 18:30 на 126 км автодороги подъезд к г.Екатеринбург 78-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, под управлением 43-летнего мужчины, — рассказали в региональном ГАИ.По факту аварии проводится проверка, а также выясняются обстоятельства происшествия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru