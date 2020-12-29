Челябинская мэрия обнародовала график работы поликлиник Челябинска в праздничные дни. В январские каникулы они будут принимать пациентов ежедневно. Но в управлении здравоохранения людям рекомендуют следить за обновлениями на сайтах учреждений, так как в обычном режиме прием будет идти лишь два дня.— Службы скорой и неотложной помощи, стационары, травмпункты и call-центры поликлиник Челябинска будут работать с 1 по 10 января 2021 года круглосуточно, — отметили в мэрии. — 31 декабря 2020 года, будут обслужены все пациенты поликлиник, получившие талон на эту дату.Для пациентов с острыми состояниями в поликлиниках организуют прием пациентов с 1 по 7 января. Но обратиться за помощью можно будет с 8:00 до 15:00. Но вызвать врача или неотложку на дом можно будет круглосуточно.В плановом режиме поликлиники будут работать 4 и 8 января.Со 2 по 6 января и с 8 по 10 января с 8:00 до 19:00 в каждом филиале всех поликлиник обеспечат ежедневный прием пациентов с острыми состояниями.— В ежедневном режиме будет организована выдача лекарственных препаратов пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, — добавили в горздраве. — Их можно будет получить в поликлиниках, на дому, в первичных сортировочных отделениях КТ.Справки о смерти в 2021 году начнут выдавать ежедневно с 8 января.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru