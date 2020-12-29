Пешеходный переход на пересечении проспекта Ленина и улице Лесопарковой оборудовали новым освещением.— Это пешеходный переход типа Т.7, оборудованный подсветкой. Конструкция загорается, когда человек подходит к переходу, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.Похожие переходы появится и на других улицах города. В администрации уточнили, что комитет дорожного хозяйства установит конструкции в тестовом режиме.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru