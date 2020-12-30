Гневный пост и телесюжет о плохой работе автосервиса обернулся для жителя Челябинска уголовным делом. Владельцы салона через суд заставили его удалить негативную публикацию. В 2019 году он заявил, что ему сломали автоматическую коробку передач и отказали в обслуживании. Одним постом в соцсетях, как это часто бывает, дело не ограничилось и он обратился на телевидение, где о его проблеме сняли сюжет.— Владелец автосервиса обратился в суд и доказал, что размещенная информация недостоверна и порочит репутацию возглавляемого им предприятия. Центральный районный суд города Челябинска обязал недовольного клиента дать опровержение высказанных мнений о работе автосервиса в паблике и на ТВ в течение 10 дней после вступления судебного решения в законную силу, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.Ничего из вышеперечисленного автолюбитель не сделал. В результате возбудили уголовное дело по статье за злостное неисполнение решения суда (ч. 1 ст. 315 УК РФ). Но и это не помогло. Дело передали приставам, которые столкнулись с таким делом впервые в своей практике.— К должнику был применен исполнительский сбор, ограничение права выезда за рубеж, затем его неоднократно привлекли к административной ответственности с назначением штрафов суммой в шесть тысяч рублей, многократно устанавливали срок для исполнения судебного решения. Однако меры принудительного исполнения так и не побудили челябинца восстановить справедливость в отношении опороченного им предприятия, — рассказали в УФССП.В октябре 2020 года мужчину вновь привлекли к административной ответственности и штрафу в 10 тыс. рублей. После этого возбудили еще одно уголовное дело. Мужчине грозит до года лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru