Сотрудники ГИБДД пришли на помощь инструктору автошколы, на которого напали трое хулиганов. Все произошло сегодня, 30 декабря. Мужчина встал на парковку возле дома на Гончаренко, 77, чтобы зарисовать сложный перекресток и объяснить, как его проехать. В это время неизвестные открыли дверь его автомобиля и начали показывать неприличные жесты.Он попытался вытолкнуть недоброжелателей, но они продолжили его избивать, затем вытащили на улицу. Мужчине удалось вырваться из рук неприятелей. В этот момент его заметили проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД.— Сотрудники ДПС проезжали мимо, если бы не они, не знаю, чем бы закончилось, — рассказал потерпевший.Нападавшие успели украсть из машины барсетку с деньгами.По горячим следам был задержан один из нападавших. Объясняя свое поведение, он ответил, что «просто неправильно себя вел», а также признался, что пьян.— Я ничего не делал, я просто шел, — заявил он.Спустя некоторое время поймали еще двоих.Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города, задержанные доставлены в ближайший отдел полиции для дальнейших разбирательств.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru