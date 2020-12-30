В новогодние праздники жители многоквартиных домов часто видят во дворах переполненные контейнеры. Мусора становится больше, чем обычно, а вывозить не успевают.Центр коммунального сервиса опубликовали график работы диспетчерской службы, куда можно сообщить о переполненных контейнерах.Диспетчерская служба в Челябинском кластере:+ 7 (351) 200 33 83 (доб. 628)Ежедневно с 8:00 до 20:00.В Магнитогорском кластере:+7 (3519) 33-01-33 (доб. 640)Ежедневно с 7-00 до 19-00.В Карабашском кластере:+7 (3513) 26-40-90 (доб. 639)Ежедневно с 8-00 до 20-00.Кроме того, 4, 5, 6 и 8 января с 9:00 до 18:00 будет работать колл-центр. К специалистам можно обратиться по телефону +7 (351) 200 33 83.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru