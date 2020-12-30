Семья из Челябинской области разбилась в Ростовской области. ДТП произошло вечером 29 декабря, сообщают наши коллеги КП-Ростов-на-Дону.Супружеская пара с детьми 5 и 11 лет ехали на автомобиле Hyundai в Краснодарский край. Водитель, вероятно, сильно устал в дороге, и не справился с управлением. Машина выскочила на встречную полосу, по которой ехал «КамАЗ».Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла.— Мужчина и его жена, которая сидела на переднем пассажирском сидении, погибли на месте происшествия. Их сыновей отвезли в ближайшую больницу, — сообщают в местной Госавтоинспекции.Старший ребенок в реанимации со множественными переломами, у младшего — ушибы и травмы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru