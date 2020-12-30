На Краснопольском проспекте пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и женщину. ЧП произошло сегодня, 30 декабря. Возгорание произошло на шестом этаже 16-этажки.— Сотрудники МЧС, развернув автолестницу, поднялись к балкону проникли в квартиру. В бессознательном состоянии были обнаружены мужчина и женщина. Их передали сотрудникам скорой, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.Эвакуация других жителей дома не понадобилась. Что послужило причиной возникновения пожара, предстоит выяснить специалистам. Известно, что очаг располагался на кухне — горел гарнитур. Как отметили в МЧС, как только началось задымление, сработала пожарная сигнализация и система дымоудаления.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru