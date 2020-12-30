Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор двум мужчинам 23 и 24 лет, которые жестоко расправились со своими знакомыми. В июле прошлого года они сидели дома и выпивали, а потом пошли в гости к двум братьям, чтобы там продолжить пьянку. Они знали, что хозяева дома занимаются мебельным бизнесом, поэтому у них могут быть крупные суммы денег. Мужчины дождались, пока братья уснут, а потом решили убить их и обокрасть. Поочередно они зарубили их топором, а для надежности ударили ножом в область шеи.После этого подельники ушли из дома и вернулись только под утро. Они обыскали квартиру и нашли 3 700 рублей, а также различные инструменты, которые в итоге заложили в ломбард и выручили не больше 30 тыс. рублей. Через три дня они решили избавиться от тел — для этого взяли «ГАЗель», которая принадлежала предпринимателям, и отвезли погибших в лес. Там скинули тела в овраг и забросали всяким мусором, и туда же пригнали автомобиль братьев — ВАЗ-2106.Найти тела удалось лишь спустя три недели, когда мама погибших забила тревогу в связи с пропажей своих сыновей.— На судебном заседании мужчины вину признали частично, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. — В качестве смягчающих обстоятельств суд учел активное способствование раскрытию преступлений, состояние здоровья, одному из подсудимых — наличие малолетних детей. Отягчающими обстоятельствами стали состояние опьянения подсудимых и рецидив преступлений у одного их них.В результате каждому дали 19 с половиной лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Помимо этого, матери погибших они должны выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, и еще 13,6 тыс. рублей — владельцу «ГАЗели».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru