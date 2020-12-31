Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 31 декабря составило 36 126 случаев (+ 303 новых). На лечении остаются 12 505 человек.За прошедшие сутки выписаны 487 человек. Всего 22 285 победили ковид. 42 человека переведены в больницу по месту прописки в другие регионы.За прошедшие сутки умерло девять человек. От COVID-19: 72-летняя женщина и четверо мужчин 68, 69, 80 и 82 лет.От других причин (ковид сопутствующий):— сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз — пациент, 69 лет;— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — пациент, 77 лет;— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 78 лет;— атеросклероз церебральных артерий, аорты, хроническая почечная недостаточность —пациент, 86 лет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru