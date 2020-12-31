Ледяной дождь, прошедший утром 31 декабря, на весь день парализовал работу аэропорта Домодедово. На взлетно-посадочный полосе образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Пока расчищали лед, скопилась очередь из самолетов.ЧП повлияло и на вылеты из Челябинска. Вечерний рейс нескольких авиакомпаний, который будет выполняться на самолете S7, перенесен с 19:55 на 21:30. Окончательное время вылета будет зависеть от прибытия борта, которое пока перенесли с 19:05 на 20:20.В расписании на завтра изменений пока нет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru