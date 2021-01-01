В госкомитете по делам загс назвали редкие и популярные имена, которые жители Челябинской области давали новорожденным детям в 2020 году. Среди популярных имен — Артем и София (Софья). Но некоторые родители подошли к выбору имени креативно.Редкими у новорожденных девочек названы имена Ванесса, Бэлла и Аурелия, а у мальчиков — Леонардо, Захарий и Симеон.— По данным на 30 декабря, родились 32 981 детей: 17 041 мальчик и 15 940 девочек, а новую семью обрели 204 ребенка, — сообщили в госкомитете по делам загс.Несмотря на все сложности минувшего года, в ведомство обратились более полумиллиона жителей Челябинской области. Поженились 18 452 пары: больше всего браков зарегистрировали в Челябинске (7 657) и Магнитогорске (2 581).А вот имен, связанных с коронавирусом, в Челябинской области пока нет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru