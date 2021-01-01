В Челябинске улицы от снега убирали даже в новогоднюю ночь. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, с 31 декабря на 1 января рабочие вывезли с улиц 1475 тонн снега.— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 27 рабочих и 135 спецмашин, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Дороги очищали механизированным способом. Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.Ночью дорожники также устраняли «каток» на шоссе Металлургов и улице Беломорской, который образовался из-за выхода воды на проезжую часть.Сегодня работа по уборке улиц продолжится. На улицы выйдут 223 рабочих на 166 спецмашинах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru