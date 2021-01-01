В Челябинскую области с 1 по 5 января придут аномальные морозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.— По данным синоптиков, в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами до -28 °С, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. — Одевайтесь теплее и соблюдайте правила безопасности.В гидрометцентре Челябинска уточнили, что температура воздуха будет на семь и более градусов ниже нормы.В ближайшие два дня возможен небольшой снег. Днем воздух в Челябинске будет прогреваться до -14... -17 °С.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru