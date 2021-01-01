В Магнитогорске сегодня ночью ликвидировали крупный пожар на автомобильном складе по Челябинскому тракту, 6. С огнем на площади 2000 квадратных метров боролись 88 человек. Обошлось без жертв.— Активное горение происходило внутри склада с сельхозпродукцией, автомобильной техникой и запчастями, горюче-смазочными материалами и запасной «резиной», — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. — Общая площадь помещений склада составляла 5000 квадратных метров, но сотрудники МЧС не допустили, чтобы огонь охватил строение полностью.Ближайшие жилые дома находились в километре от места пожара, и угрозы им не было. В ночное время людей на складе не было. Обошлось без погибших и пострадавших.В 5:09 пожар локализовали, а в 07:49 ликвидировали открытое горение. Что стало причиной пожара в настоящее время неизвестно. Ее установят специалисты испытательной пожарной лаборатории.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru