В праздничные дни жителей Челябинска пригласили на бесплатное исследование на коронавирус. Оно будет проводиться с 3 по 10 января для выявления бессимптомных носителей вируса.Как уточнили в администрации Челябинска, тестирование на COVID-19 проводится методом ПЦР 3,4,5,6,8,9,10 января с 14:00 — 17:00 в• ТРК Куба (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж, направо от входа)• ТРК Горки (ул. Артиллерийская, 136, 2 этаж, над входом со стороны АД Меридиан)• ТРЦ Алмаз (ш. Копейское, 64, 1 этаж, центральный вход).Всем желающим нужно иметь с собой паспорт и полисом ОМС. В пункте тестирования необходимо заполнить согласие и сдать анализ. Результат обещают сообщить с помощью автоинформатора по оставленному номеру телефона, а также в поликлинике по месту жительства.В мэрии напоминают, что при признаках респираторных заболеваний не стоит приходить в ТРК, необходим оставаться дома под наблюдением врача из поликлиники.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru