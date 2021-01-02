В Челябинской области началась подготовка к Рождеству. В первую очередь, проверяется выполнение требований пожарной безопасности в храмах, церковных приходах и часовнях.Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, во время плановых осмотров специалисты оценивают состоянию путей эвакуации, исправность огнетушителей, систем автоматической пожарной сигнализации. С настоятелями и служителями храмов проводятся беседы и инструктажи о мерах пожарной безопасности.Весь период проведения церковных служб 6-7 января сотрудники МЧС будут вести дежурство в храмах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru