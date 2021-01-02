В Челябинской области в ДТП попал автомобиль. в котором ехала семья из пяти человек. Четырехлетнего малыша и его маму до приезда спасателей успели вытащить очевидцы.Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, авария произошла на полтавском мосту в районе Карталов 1 января в 20.45. В автомобиль «Ниссан», в котором ехала семья, на большой скорости врезал «Форд». За рулем иномарки был пьяный водитель. От удара вспыхнул моторный отсек его машины.— В «Ниссане» на передних сиденьях дедушка и отец серьезных травм избежали, благодаря сработавшим подушкам безопасности. На задних сиденьях 4-летнего малыша и его маму очевидцы успели достать из салона и с попутными машинами отправить в ближайшую больницу, — рассказали в поисково-спасательной службе.Ноги пожилой женщины оказались зажаты сиденьем водителя и расплющенным багажником. От болевого шока женщина потеряла сознание. Пока сотрудники скорой приводили ее в чувства спасатели проводили деблокировку. Затем пострадавшую отправили в больницу.По факту ДТП проводится проверка.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru