В Магнитогорске неизвестные сломали детские качели в парке у Вечного огня. Инцидент произошел в ночь на 1 января, сообщает пресс-служба администрации города.Лица вандалов запечатлела камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как группа молодых людей подходит на тот момент к целым качелям. В мэрии Магнитогорска просят помочь с поиском хулиганов и поделится информацией по номеру +7(904)803-34-34, если вы узнали этих молодых людей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru