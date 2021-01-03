В субботу, 2 января, под Копейском в поселке Железнодорожный загорелся двухэтажный жилой дом на улице Глоткова. Сообщение о пожаре поступило в 22:34, а через шесть минут спасатели уже прибыли на место. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.В горящем здании находились четыре человека. Двум девочкам-подросткам удалось самостоятельно эвакуироваться, они не пострадали. Легкие ожоги получила 70-летняя женщина. Также после инцидента в больницу попал 72-летний мужчина с ожогами и отравлением продуктами горения.На месте ЧП работали пять автоцистерн, еще три остались на поливку и разбор. К счастью, соседние строения не пострадали.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru