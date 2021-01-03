На утро 3 января в Челябинской области минздрав зарегистрировал 299 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердили 37 024 жителям региона.В настоящий момент число заболевших составляет 12 848 человек. За день из больниц выписали 235 пациентов. Всего 22 815 южноуральцев переболели COVID-19.За сутки умерли 8 пациентов. У четырех мужчин (52 года, 59 лет, 58 лет, 79 лет) коронавирус стал основной причиной смерти. Еще у четырех погибших были другие заболевания:— пациент, 84 года: хроническая обструктивная болезнь легких, сердечная недостаточность;— пациентка, 83 года: ишемическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз;— пациентка, 86 лет: сахарный диабет, атеросклероз артерий;— пациент, 57 лет: атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru